Фьюри о бое с Усиком: Если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) прокомментировал возможность организации поединка против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Думаю, они хотят подраться со мной, если я выиграю у Чисоры, что не гарантированно. Им предлагали большие деньги за бой 3 декабря, но они не приняли это по каким-либо причинам. Не мое дело.

Я не могу прожить свою жизнь вместо кого-нибудь. Я могу жить только своей жизнью. Я не могу просто ждать. Мне 34, а не 22. Я должен действовать быстро, и если я собираюсь быть занятым в боксе, хочу организовывать свои бои кучно и быстро, а не ждать или ждать чего-то, что может не произойти.

Если бы меня спросили, почему я не могу подождать в следующем году поединка с Усиком, я бы ответил, что ничего не гарантировано в этой жизни, особенно в следующем году.

Если Бог желает, чтобы я провел сражение с Усиком за абсолют в Саудовской Аравии в следующем году и победил, то так и будет. Но если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком. Я продолжу свою карьеру и жизнь" – сказал британец.