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Фьюри о бое с Усиком: Если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком

Бокс
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Серьезное заявление от чемпиона

Фьюри о бое с Усиком: Если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) прокомментировал возможность организации поединка против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Думаю, они хотят подраться со мной, если я выиграю у Чисоры, что не гарантированно. Им предлагали большие деньги за бой 3 декабря, но они не приняли это по каким-либо причинам. Не мое дело.

Я не могу прожить свою жизнь вместо кого-нибудь. Я могу жить только своей жизнью. Я не могу просто ждать. Мне 34, а не 22. Я должен действовать быстро, и если я собираюсь быть занятым в боксе, хочу организовывать свои бои кучно и быстро, а не ждать или ждать чего-то, что может не произойти.

Если бы меня спросили, почему я не могу подождать в следующем году поединка с Усиком, я бы ответил, что ничего не гарантировано в этой жизни, особенно в следующем году.

Если Бог желает, чтобы я провел сражение с Усиком за абсолют в Саудовской Аравии в следующем году и победил, то так и будет. Но если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком. Я продолжу свою карьеру и жизнь" – сказал британец.

Напомним, что ранее UA-Футбол анонсировал, где смотреть бой Фьюри – Чисора.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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