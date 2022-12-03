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Промоутер Усика: Фьюри сорвал поединок против Александра

Бокс
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Промоутер Усика: Фьюри сорвал поединок против Александра

Фото: Flipboard

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, почему бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) до сих пор не состоялся. Его слова цитирует BoxingSocial:

"Я думаю, что Фьюри избегал Усика раньше – это не пренебрежительный комментарий, а факт.

В этом году у Фюри был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт согласился отойти в сторону. Энтони Джошуа, имевший немедленный реванш с Усиком, согласился отойти в сторону.

Наши партнеры на Ближнем Востоке согласились провести сражение.

Оставалось дождаться одного – согласия Тайсона на этот поединок. И он его не дал. В этом проблема" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри обвинил Усика в нежелании выйти на бой.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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