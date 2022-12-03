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Промоутер Усика: Фьюри сорвал поединок против Александра
Это уже история
Фото: Flipboard
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, почему бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) до сих пор не состоялся. Его слова цитирует BoxingSocial:
"Я думаю, что Фьюри избегал Усика раньше – это не пренебрежительный комментарий, а факт.
В этом году у Фюри был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт согласился отойти в сторону. Энтони Джошуа, имевший немедленный реванш с Усиком, согласился отойти в сторону.
Наши партнеры на Ближнем Востоке согласились провести сражение.
Оставалось дождаться одного – согласия Тайсона на этот поединок. И он его не дал. В этом проблема" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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