Тренер Фьюри: Тайсон может дать публичную пощечину Усику

Тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Шугархилл Стюард заявил, что его подопечный может дать публичную пощечину украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО).

"Да, Фьюри говорил, что собирается уйти на пенсию, не правда ли? Он ушел на пенсию? Да, он это сделал.

Итак, есть большая вероятность, что он может дать ему пощечину или ударить его.

Бой с Чисорой? Только одно слово – нокаут" – цитирует его слова Boxing News 24.