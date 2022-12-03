Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Фьюри: Тайсон может дать публичную пощечину Усику
Вы откуда вылезли, господа
Фото: The Guardian
Тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Шугархилл Стюард заявил, что его подопечный может дать публичную пощечину украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО).
"Да, Фьюри говорил, что собирается уйти на пенсию, не правда ли? Он ушел на пенсию? Да, он это сделал.
Итак, есть большая вероятность, что он может дать ему пощечину или ударить его.
Бой с Чисорой? Только одно слово – нокаут" – цитирует его слова Boxing News 24.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Слишком тесно для сенсации. Аргентина – Австралия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 03.12.22
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022
- Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО