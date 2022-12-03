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Тренер Фьюри: Тайсон может дать публичную пощечину Усику

Бокс
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Вы откуда вылезли, господа

Тренер Фьюри: Тайсон может дать публичную пощечину Усику

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Шугархилл Стюард заявил, что его подопечный может дать публичную пощечину украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО).

"Да, Фьюри говорил, что собирается уйти на пенсию, не правда ли? Он ушел на пенсию? Да, он это сделал.

Итак, есть большая вероятность, что он может дать ему пощечину или ударить его.

Бой с Чисорой? Только одно слово – нокаут" – цитирует его слова Boxing News 24.

Напомним, что ранее Фьюри обвинил Усика в нежелании выходить на бой.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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