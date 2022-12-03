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Промоутер: Усик хочет прославлять Украину
Гордимся нашим чемпионом
Фото: The Japan Times
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о мотивации нашего спортсмена. Его слова цитирует Boxing Scene:
"Есть только одно – поединок Тайсона. Все остальное в силе, мы готовы к работе.
По всей вероятности, поединок пройдет в Саудовской Аравии, но если нет, у нас есть много вариантов на рынке. Вероятно, это самый большой бой в тяжелом весе в истории, поэтому провести его где-то на планете не составит большого труда.
Деятельность Усика? Его фонд помогает людям, отправляет на передовую технику, строит дома для людей, потерявших крышу.
Он не отдыхает на пляже, а делает большую работу, помогая Украине.
Он хочет прославлять свою страну и быть частью победы. Он серьезно относится к этому и хочет использовать эту платформу, чтобы подчеркнуть во всем мире то, что происходит в Украине" – сказал он.
Напомним, ранее промоутер Усика
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