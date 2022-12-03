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Промоутер: Усик хочет прославлять Украину

Бокс
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Промоутер: Усик хочет прославлять Украину

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о мотивации нашего спортсмена. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Есть только одно – поединок Тайсона. Все остальное в силе, мы готовы к работе.

По всей вероятности, поединок пройдет в Саудовской Аравии, но если нет, у нас есть много вариантов на рынке. Вероятно, это самый большой бой в тяжелом весе в истории, поэтому провести его где-то на планете не составит большого труда.

Деятельность Усика? Его фонд помогает людям, отправляет на передовую технику, строит дома для людей, потерявших крышу.

Он не отдыхает на пляже, а делает большую работу, помогая Украине.

Он хочет прославлять свою страну и быть частью победы. Он серьезно относится к этому и хочет использовать эту платформу, чтобы подчеркнуть во всем мире то, что происходит в Украине" – сказал он.

Напомним, ранее промоутер Усика рассказал, почему сорвался его бой против Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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