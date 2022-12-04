Фьюри обматерил Усика, наговорил кучу гадостей и вызвал на бой. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) после победы над Дереком Чисорой (33-13; 23 КО) в главном поединке боксерского вечера в Лондоне (Великобритания) встретился с чемпионом мира за версиями WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО).

Последний поднялся на ринг после финального гонга, чтобы посмотреть в глаза возможно следующему оппоненту (бой Усик – Фьюри может состояться в феврале-марте 2023 года).

Во время эпической встречи говорил в большинстве своем Фьюри, разными словами обзывая украинца:

"Где Александр Усик? Эй, кролик! Ты – следующий, маленькая с*чка! Следующий! Ты понял меня, сосунок! Кролик!

95-килограммовый коротышка избил бодибилдера. Что ж, я точно тебе не бодибилдер, сосунок. Я спишу тебя в металлолом! Я уже поступил так с одним украинцем по имени Кличко, и то же я сделаю с тобой, щербатый! Уродливый карлик! Давай сделаем это, с*чка!".