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Фьюри обматерил Усика, наговорил кучу гадостей и вызвал на бой. Видео
Его исправит только могила
Скріншот з трансляції
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) после
Последний поднялся на ринг после финального гонга, чтобы посмотреть в глаза возможно следующему оппоненту (бой Усик – Фьюри может состояться в феврале-марте 2023 года).
Во время эпической встречи говорил в большинстве своем Фьюри, разными словами обзывая украинца:
"Где Александр Усик? Эй, кролик! Ты – следующий, маленькая с*чка! Следующий! Ты понял меня, сосунок! Кролик!
95-килограммовый коротышка избил бодибилдера. Что ж, я точно тебе не бодибилдер, сосунок. Я спишу тебя в металлолом! Я уже поступил так с одним украинцем по имени Кличко, и то же я сделаю с тобой, щербатый! Уродливый карлик! Давай сделаем это, с*чка!".
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