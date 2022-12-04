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Берничик – Менди: Видео-обзор поединка украинского атамана
Действительно интересный бой
Фото: Париматч / Автор неизвестен
В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоялся поединок за звание чемпиона Европы в легком весе по версии EBU между обладателем титула Денисом Беринчиком (17-0; 8 КО) и претендентом, французом Иваном Менди (47-6- 1;22 КО).
Вашему вниманию видео-обзор поединка:
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