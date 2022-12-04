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Усик: Хочу следующий поединок против Фьюри, все этого желают

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Четкая позиция, дело за Фьюри

Усик: Хочу следующий поединок против Фьюри, все этого желают

Фото: CBS Sports

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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) после боя Фьюри – Чисора заявил, что желает выйти на бой против "Цыганского короля", чтобы завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Его слова цитирует IFL TV:

Усик и Фьюри встретились на ринге

"Я бы с удовольствием еще раз приехал в Лондон и провел здесь бой, потому что у меня много фанатов. Но никому не известно, где будет бой.

Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг.

После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его безумные глаза.

Я очень хочу, чтобы мой следующий бой был с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого желает. Все люди хотят увидеть этот поединок. Это ради людей.

Я буду драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не повлияет на это. Это большое сражение за пояса" – сказал Усик.

Напомним, что ранее Фьюри обматерил Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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