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Усик: Хочу следующий поединок против Фьюри, все этого желают
Четкая позиция, дело за Фьюри
Фото: CBS Sports
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) после
"Я бы с удовольствием еще раз приехал в Лондон и провел здесь бой, потому что у меня много фанатов. Но никому не известно, где будет бой.
Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг.
После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его безумные глаза.
Я очень хочу, чтобы мой следующий бой был с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого желает. Все люди хотят увидеть этот поединок. Это ради людей.
Я буду драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не повлияет на это. Это большое сражение за пояса" – сказал Усик.
Напомним, что ранее Фьюри
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