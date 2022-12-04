Фьюри заявил, что скоро перенесет хирургическое вмешательство

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) после победы над Дереком Чисорой (33-13; 23 КО) поделился планами на будущее и рассказал о возможности организации его поединка против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Я должен кое-что сказать. У меня проблемы с руками. Мне, возможно, придется сделать операцию на локте, но после этого я готов ко всему.

На восстановление потребуется от шести до восьми недель. Посмотрим, когда мы будем готовы к следующему бою" – сказал он.