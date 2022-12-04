Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри заявил, что скоро перенесет хирургическое вмешательство
Но операция не тяжелая
Фото: The Guardian
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) после
"Я должен кое-что сказать. У меня проблемы с руками. Мне, возможно, придется сделать операцию на локте, но после этого я готов ко всему.
На восстановление потребуется от шести до восьми недель. Посмотрим, когда мы будем готовы к следующему бою" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Кредо Саутгейта, стиль Сенегала, кадры Дешама и великолепный Щенсны: анонс к 1/8 финала ЧМ
- Франция – Польша. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Тайсон Фьюри без проблем уничтожил Чисору
- Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО