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IBF не сможет помешать бою Усик – Фьюри
Промоутер нашел выход
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум заявил, что IBF не сможет помешать поединку за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Boxing Social:
"Хргович не будет мешать, поскольку WBA сообщила IBF, что это не их очередь. Сейчас очередь обязательной защиты титула WBA. Я думаю, что обязательным претендентом является Дюбуа или Джойс, кто-то из них. И они дадут разрешение на проведение объединительного боя. WBA также отправила официальное письмо IBF, и нам представилась честь увидеть его копию.
Калле Зауэрланд сказал, что идут переговоры о бое Хргович – Усик в Хорватии? Я в это не верю. Зауэрланд – хороший парень, но нельзя верить его словам" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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