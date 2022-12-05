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Чисора не планирует завершить карьеру несмотря на поражение от Фьюри
Боксер хочет провести ещё несколько боев
38-летний британский боксёр, выступающий в супертяжёлом весе, Дерек Чисора не собирается уходить на пенсию в ближайшем будущем.
"Судья был прав, я мало что делал. Бойцы никогда не хотят останавливаться, но для этого и существуют судьи, потому что мы должны идти домой к своим детям. Было весело, я получил удовольствие. Я пока не собираюсь уходить на пенсию, к чёрту всё это. Я хочу провести ещё несколько боёв", — приводит слова Чисоры Boxingscene.
Напомним, в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания) Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок. Чисора в ходе боя пропустил слишком много ударов и, по мнению судьи, уже не мог защищаться.
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