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Тайсон Фьюри: Если не получится организовать бой с Усиком, тогда выйду в ринг с Джо Джойсом

Бокс
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Тайсон прорабатывает все возможные варианты

Тайсон Фьюри: Если не получится организовать бой с Усиком, тогда выйду в ринг с Джо Джойсом

Фото: The Guardian

Новина українською

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) готов встретиться в ринге с Джо Джойсом.

"Я сказал: "Давай, этот кролик следующий". И если бой с кроликом не состоится в Саудовской Аравии или где-нибудь, то буду драться с Джойсом в следующем году на "Уэмбли".

Когда я не был чемпионом, Кличко никогда не упоминал мое имя. Теперь я чемпион, называю имена следующих соперников. И я бросил вызов Джойсу. Повторюсь, если поединка с Усиком не будет, то выйду в ринг с Джойсом на "Уэмбли", - заявил Фьюри iFL TV.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Джо Джойс
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Источник:
24boxing.com.ua

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