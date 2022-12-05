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Тайсон Фьюри: Если не получится организовать бой с Усиком, тогда выйду в ринг с Джо Джойсом
Тайсон прорабатывает все возможные варианты
Фото: The Guardian
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) готов встретиться в ринге с Джо Джойсом.
"Я сказал: "Давай, этот кролик следующий". И если бой с кроликом не состоится в Саудовской Аравии или где-нибудь, то буду драться с Джойсом в следующем году на "Уэмбли".
Когда я не был чемпионом, Кличко никогда не упоминал мое имя. Теперь я чемпион, называю имена следующих соперников. И я бросил вызов Джойсу. Повторюсь, если поединка с Усиком не будет, то выйду в ринг с Джойсом на "Уэмбли", - заявил Фьюри iFL TV.
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