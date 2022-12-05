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Тедди Атлас: Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру

Бокс
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Специалист похвалил украинца

Тедди Атлас: Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру

Фото: isport.ua

Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас рассказал, что думает о чемпионе WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике (20-0, 13 КО).

"Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру, начиная с любителей.

И все это в его глазах", – написал Атлас.

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В статье: Александр Усик Тедди Атлас
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Источник:
Tribuna

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