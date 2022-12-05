Тедди Атлас: Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру

Американский тренер Тедди Атлас рассказал, что думает о чемпионе WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике (20-0, 13 КО).

"Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру, начиная с любителей.

И все это в его глазах", – написал Атлас.