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Тедди Атлас: Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру
Специалист похвалил украинца
Фото: isport.ua
Американский тренер Тедди Атлас рассказал, что думает о чемпионе WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике (20-0, 13 КО).
"Все, что вам нужно знать об Усике – это то, что он знает, как побеждать всю свою карьеру, начиная с любителей.
И все это в его глазах", – написал Атлас.
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Источник:Tribuna
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