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Энтони Джошуа ищет нового тренера
Британец хочет специалиста, который сможет помочь ему одержать победу
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в США ищет тренеров.
По информации Майкла Бенсона, Джошуа посещает новых тренеров перед подготовкой к возвращению в ринг в 2023 году.
"4 декабря Энтони тренировался в зале Вирджила Хантера. Хантер был одним из тренеров, которых он посетил в прошлом году, прежде чем решил работать с Робертом Гарсией для подготовки к реваншу против Александра Усика", - написал журналист.
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