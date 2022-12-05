Энтони Джошуа ищет нового тренера

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в США ищет тренеров.

По информации Майкла Бенсона, Джошуа посещает новых тренеров перед подготовкой к возвращению в ринг в 2023 году.

"4 декабря Энтони тренировался в зале Вирджила Хантера. Хантер был одним из тренеров, которых он посетил в прошлом году, прежде чем решил работать с Робертом Гарсией для подготовки к реваншу против Александра Усика", - написал журналист.