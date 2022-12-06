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WBO санкционировала бой в первом тяжелом весе

Бокс
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В главном поединке сойдутся Лоуренс Околи и Дэвид Лайт

WBO санкционировала бой в первом тяжелом весе

Новина українською

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между британцем Лоуренсом Околи (18-0, 14 KO) и австралийцем Дэвидом Лайтом (20-0, 12 KO).

Согласно постановлению, командам бойцов дано 20 дней на достижение соглашения. В противном случае состоятся промоутерские торги.

Лоуренсу Околи 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в марте 2017 года и уже в марте 2021-го сразился за вакантный титул WBO, после чего провёл две защиты.

Дэвиду Лайту 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2017 года и значимых боев в его карьере не было.

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В статье: WBO
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