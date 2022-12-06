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Уоррен: Мы не держим связь с командой Джошуа
Вероятность боя Тайсона и Энтони очень низка
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен рассказал, что бой его подопечного с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) маловероятен. Слова функционера приводит dailymail.
"Мы не держим связь с командой Джошуа. У нас теперь есть планы на более лучшие бои. У Эй Джея была возможность, и, как я уже сказал, теперь у нас другие планы.
У меня нет проблем с тем, чтобы провести бой против Джо Джойса или Даниэля Дюбуа".
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Источник:XSport.ua
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