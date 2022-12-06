  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уоррен: Чисора выступил сильнее, чем Диллиан Уайт и лучше, чем Деонтей Уайлдер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уоррен: Чисора выступил сильнее, чем Диллиан Уайт и лучше, чем Деонтей Уайлдер

Бокс
(1 голосов)

Промоутер прокомментировал последние бои боксеров

Уоррен: Чисора выступил сильнее, чем Диллиан Уайт и лучше, чем Деонтей Уайлдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, выразил мнение, что соперник его подопечного по последнему поединку Дерек Чисора проявил себя лучше многих именитых боксёров, несмотря на поражение.

"Несмотря на то что Тайсон одержал убедительную победу, я твёрдо уверен, что результат был бы аналогичным, если бы против него вышел Энтони Джошуа. Дерек выступил сильнее, чем Диллиан Уайт в апреле, и явно лучше, чем Деонтей Уайлдер", — приводит слова Уоррена известный инсайдер Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Чисорой в минувшие выходные.Таким образом, на счету Тайсона теперь 33 победы в 34 поединках в профессиональной карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Уоррен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде