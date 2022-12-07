Отец Фьюри: Усик слишком маленький для Тайсона

Отец британского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, Джон Фьюри поделился мнением о возможном поединке сына с Александром Усиком.

"Усик не сможет побить Тайсона. Он эффектный, но я вижу, что он может и что нет. Я видел Усика на бое Тайсона с Чисорой. Он просто слишком маленький. Я знаю, он отличный боксёр, но чересчур маленький для моего сына. Большой боксёр выиграет у маленького", — поделился мнением Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Frank Warren’s Queensberry.

Напомним, что в своем последнем бою Тайсон Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Дереком Чисорой.