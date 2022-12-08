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Артем Далакян проведет защиту титула WBA
Стороны подписали контракт на бой
скриншот - MEGOGO
Артем Далакян проведет защиты титула WBA Далакян встретится с Дэвидом Хименесом из Коста-Рики
По информации BoxingScene.com, контракт уже подписан. Поединок состоится 28 января на арене OVO Arena Wembley в Лондоне в андеркарде боя Артура Бетербиева и Энтони Ярда.
"Артем Далакян и Дэвид Хименес подписали контракты на бой", - сообщил BoxingScene.com соучредитель и вице-президент Union Boxing Дмитрий Елисеев.
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