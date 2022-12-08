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Эгис Климас назвал возможную дату боя Усик - Фьюри

Бокс
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Стороны уже вели переговоры

Эгис Климас назвал возможную дату боя Усик - Фьюри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Эгис Климас рассказал, что им почти удалось договориться о бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Мы вели переговоры еще до боя Фьюри с Чисорой и поэтому посетили поединок. Я до этого лично общался с Queensbury Promotions, а этим утром мы поговорили с Top Rank по видеосвязи. Все мы нашли общий язык и почти договорились. Нам осталось обсудить не так много. Два лучших супертяжеловеса на сегодня в поединке за звание абсолютного чемпиона мира – это то, что нужно фанатам.

Скорее всего, бой состоится не позже 4 марта и, по всей видимости, на Ближнем Востоке. Со время сегодняшнего разговора я услышал про другие варианты – возможно, Лондон или Катар. Но, вероятнее всего, мы нацелены на Саудовскую Аравию, поскольку они очень заинтересованы в этом поединке. Саудовская Аравия любит Усика", - сказал менеджер в интервью TalkSports.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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