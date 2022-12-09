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Эгис Климас: Усик может победить Фьюри, хоть и не так, как Беллю

Бокс
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Менеджер прокомментировал возможный бой

Эгис Климас: Усик может победить Фьюри, хоть и не так, как Беллю

Скріншот з трансляції

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Менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Эгис Климас уверен, что украинец сможет победить чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Я знаю, что он как можно быстрее хочет стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте и перейти в хевивейт. всегда говорили, что Усик слишком маленький, но Тайсон Фьюри, когда ему сказали, что он большой супертяжеловес, ответил: "Неважно, насколько ты велик. Главное – насколько велико у тебя сердце". Я даже ретвитнул эту публикацию и сказал: "Хватит жаловаться на то, что Усик слишком маленький".

Многие не понимают меня, но я говорю, что Усик не может победить Тайсона так, как Тони Беллю. Однако он выиграет у Фьюри", – сказал Климас.

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В статье: Александр Усик Эгис Климас
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Источник:
Sport.ua

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