Сандор Мартин оказался тяжелее Теофимо Лопеса

Бывший чемпион мира Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) и Сандор Мартин (40-2, 13 KO) прошли традиционную процедуру взвешивания накануне второго легкого веса.

По итогам взвешивания Теофимо Лопес показал на весах 63,14 кг, а Сандор Мартин оказался на 270 грамм тяжелее 63,41 кг)

A showdown at @TheGarden is set????#LopezMartin | DEC 10 | 9PM ET | ESPN pic.twitter.com/fQWfLsNl8a