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Сандор Мартин оказался тяжелее Теофимо Лопеса

Бокс
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Бой состоится уже в ближайшие выходные

Сандор Мартин оказался тяжелее Теофимо Лопеса

Новина українською

Бывший чемпион мира Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) и Сандор Мартин (40-2, 13 KO) прошли традиционную процедуру взвешивания накануне второго легкого веса.

По итогам взвешивания Теофимо Лопес показал на весах 63,14 кг, а Сандор Мартин оказался на 270 грамм тяжелее 63,41 кг)

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В статье: Теофимо Лопес
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