Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сандор Мартин оказался тяжелее Теофимо Лопеса
Бой состоится уже в ближайшие выходные
Бывший чемпион мира Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) и Сандор Мартин (40-2, 13 KO) прошли традиционную процедуру взвешивания накануне второго легкого веса.
По итогам взвешивания Теофимо Лопес показал на весах 63,14 кг, а Сандор Мартин оказался на 270 грамм тяжелее 63,41 кг)
A showdown at @TheGarden is set????#LopezMartin | DEC 10 | 9PM ET | ESPN pic.twitter.com/fQWfLsNl8a— Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пока что главная сенсация турнира. Хорватия - Бразилия 1:1 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча
- Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ
- WBO санкционировала бой в первом тяжелом весе
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн