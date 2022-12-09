IBA признала Кирилла Шевченко президентом Федерации бокса Украины

В Абу-Даби (ОАЭ) прошел конгресс IBA (Международная ассоциация любительского бокса), на котором с украинского бокса были сняты все санкции.

Шевченко Кирилл Валерьевич был признан президентом Федерации бокса Украины. Решение было принято единогласно.

Напомним, что 22 февраля состоялась внеочередная конференция ФБУ, на которой Шевченко избрали новым руководителем организации, однако IBA не признавала результаты этих выборов.