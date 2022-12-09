Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
IBA признала Кирилла Шевченко президентом Федерации бокса Украины
Международная ассоциация любительского бокса сняла санкции
В Абу-Даби (ОАЭ) прошел конгресс IBA (Международная ассоциация любительского бокса), на котором с украинского бокса были сняты все санкции.
Шевченко Кирилл Валерьевич был признан президентом Федерации бокса Украины. Решение было принято единогласно.
Напомним, что 22 февраля состоялась внеочередная конференция ФБУ, на которой Шевченко избрали новым руководителем организации, однако IBA не признавала результаты этих выборов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клетчатый стиль. Хорватия – Бразилия 1:1 / пен. 4:2
- Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Нидерланды - Аргентина. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира на 09.12.2022
- Энтони Джошуа ищет нового тренера
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн