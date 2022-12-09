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IBA признала Кирилла Шевченко президентом Федерации бокса Украины

Бокс
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Международная ассоциация любительского бокса сняла санкции

IBA признала Кирилла Шевченко президентом Федерации бокса Украины

Новина українською

В Абу-Даби (ОАЭ) прошел конгресс IBA (Международная ассоциация любительского бокса), на котором с украинского бокса были сняты все санкции.

Шевченко Кирилл Валерьевич был признан президентом Федерации бокса Украины. Решение было принято единогласно.

Напомним, что 22 февраля состоялась внеочередная конференция ФБУ, на которой Шевченко избрали новым руководителем организации, однако IBA не признавала результаты этих выборов.

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В статье: Кирилл Шевченко
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