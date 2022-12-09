Фьюри: Наш бой с Джошуа, похоже, не состоится, потому что у него нет поясов, а я чемпион

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) рассказал, что бой с бывшим чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) скорее всего не состоится.

"Возможно, наше сражение состоится, когда нам будет по 55 лет. Поединок так и не состоялся, и похоже, что так и не состоится. У него нет поясов, а я чемпион.

Я предлагал ему бой – он отказался. Не хочу его осуждать, у него есть свои причины, почему он отказался. Не хочу обзывать Джошуа", - заявил Фьюри.