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Фьюри: Наш бой с Джошуа, похоже, не состоится, потому что у него нет поясов, а я чемпион
Ждем поединка с Усиком
Фото: Sporting News
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) рассказал, что бой с бывшим чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) скорее всего не состоится.
"Возможно, наше сражение состоится, когда нам будет по 55 лет. Поединок так и не состоялся, и похоже, что так и не состоится. У него нет поясов, а я чемпион.
Я предлагал ему бой – он отказался. Не хочу его осуждать, у него есть свои причины, почему он отказался. Не хочу обзывать Джошуа", - заявил Фьюри.
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Источник:Tribuna
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