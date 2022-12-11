Кроуфорд без проблем нокаутировал Аванесяна

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, американец Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО) успешно защитил свой титул в поединке против россиянина Давида Аванесяна (29-4-1; 17 КО).

После 5 раундов абсолютной доминации на ринге, в 6 раунде чемпион ярко нокаутировал своего соперника, тот даже не пытался подняться.

Это уже 6-я защита титула для Теренса и десятая победа нокаутом подряд. За это сражение Кроуфорд заработал около 10 миллионов долларов.