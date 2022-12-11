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Американский чемпион мира по трем версиям попал в аварию

Бокс
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Желаем выздоровления

Американский чемпион мира по трем версиям попал в аварию

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) попал в аварию. Его автомобиль протаранил 14-летний подросток, угнавший машину у своих родителей.

"Тот урод протаранил меня. Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной. Я видел, как он ехал. Он ехал прямо на меня.

Я видел, как он ехал, он ужасно быстро несся. Это было лобовое столкновение. Моя машина вся металлическая, ужасно тяжелая. Я просто рад, что со мной не было детей. Я не волнуюсь из-за проклятой машины", - сказал Спенс.

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В статье: Эррол Спенс
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