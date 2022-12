Американский чемпион мира по трем версиям попал в аварию

Чемпион мира WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) попал в аварию. Его автомобиль протаранил 14-летний подросток, угнавший машину у своих родителей.

"Тот урод протаранил меня. Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной. Я видел, как он ехал. Он ехал прямо на меня.

Я видел, как он ехал, он ужасно быстро несся. Это было лобовое столкновение. Моя машина вся металлическая, ужасно тяжелая. Я просто рад, что со мной не было детей. Я не волнуюсь из-за проклятой машины", - сказал Спенс.

Errol Spence on Instagram live just now after emerging unharmed from a car crash in which he was hit by a 14-year-old who took his parents’ car…



[ @ErrolSpenceJr] pic.twitter.com/Q0HFI2Zq4q