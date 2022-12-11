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Теофимо Лопес победил Мартина раздельным решением судей

Бокс
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Бой был очень интересен

Теофимо Лопес победил Мартина раздельным решением судей

UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) защитил титул WBO International в первом полусреднем дивизионе.

Его соперником был испанец Сандор Мартин (40-3, 13 КО).

Весь поединок прошел ровно, однако во втором раунде Лопес побывал в легком нокдауне, после пропущенного правого сбоку, но быстро поднялся и продолжил бой.

Поединок длился все 10 раундов. Двое судей отдали победу Лопесу – 96-93 и 97-92, третий – Мартину 95-94.

Теперь Лопес официальным претендентом на титул WBC, что принадлежит сейчас Реджису Прогрейсу (28-1, 23 КО).

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В статье: Теофимо Лопес
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