Теофимо Лопес победил Мартина раздельным решением судей

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) защитил титул WBO International в первом полусреднем дивизионе.

Его соперником был испанец Сандор Мартин (40-3, 13 КО).

Весь поединок прошел ровно, однако во втором раунде Лопес побывал в легком нокдауне, после пропущенного правого сбоку, но быстро поднялся и продолжил бой.

Поединок длился все 10 раундов. Двое судей отдали победу Лопесу – 96-93 и 97-92 , третий – Мартину 95-94 .

Теперь Лопес официальным претендентом на титул WBC, что принадлежит сейчас Реджису Прогрейсу (28-1, 23 КО).

