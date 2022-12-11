Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес победил Мартина раздельным решением судей
Бой был очень интересен
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) защитил титул WBO International в первом полусреднем дивизионе.
Его соперником был испанец Сандор Мартин (40-3, 13 КО).
Весь поединок прошел ровно, однако во втором раунде Лопес побывал в легком нокдауне, после пропущенного правого сбоку, но быстро поднялся и продолжил бой.
Поединок длился все 10 раундов. Двое судей отдали победу Лопесу – 96-93 и 97-92, третий – Мартину 95-94.
Теперь Лопес официальным претендентом на титул WBC, что принадлежит сейчас Реджису Прогрейсу (28-1, 23 КО).
.@SandorMartin with the HUGE knockdown in R2 pic.twitter.com/11urkis4n1— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2022
Популярное сейчас
- Путин теряет поддержку своих поклонников из-за неудач россиян на фронте
- Самая большая сенсация ЧМ, драма Кейна, потеря Баварии. Главные новости за 10 декабря
- Саутгейт о поражении от Франции: Бессмысленно вдаваться в детали судейства.
- Эгис Климас назвал возможную дату боя Усик - Фьюри
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО