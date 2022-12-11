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Кроуфорд: В первых раундах я просто разминался

Бокс
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Комментарий чемпиона

Кроуфорд: В первых раундах я просто разминался

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО) прокомментировал успешную защиту титула в поединке против рашиста Аванесяна. Его слова цитирует Bad Left Hook:

"В первых раундах я просто разминался. Я начал набирать темп, поднимать ноги, и я поймал его на крючок. Я знал, что он будет делать.

Я знал, что он будет менять правостороннюю и левостороннюю стойку. Знал, что он будет противодействовать и давить на меня" – сказал он.

Напомним, что ранее Лопес в тяжелом поединке одолел Мартина.

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В статье: Теренс Кроуфорд
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