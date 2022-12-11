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Кроуфорд: В первых раундах я просто разминался
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО) прокомментировал
"В первых раундах я просто разминался. Я начал набирать темп, поднимать ноги, и я поймал его на крючок. Я знал, что он будет делать.
Я знал, что он будет менять правостороннюю и левостороннюю стойку. Знал, что он будет противодействовать и давить на меня" – сказал он.
Напомним, что ранее Лопес в тяжелом поединке
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