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Эдди Хирн рассказал, где может пройти следующий бой Энтони Джошуа

Бокс
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Британец уже проводил поединки на этой арене

Эдди Хирн рассказал, где может пройти следующий бой Энтони Джошуа

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн в интервью International Boxing News рассказал, где может пройти следующий бой его подопечного Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Много всего происходит, приближается, снова О2 с Эй Джеем. Многое предстоит сделать".

Нпомним, что в последнем бою Джошуа проиграл украинцу Александру Усику.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
XSport.ua

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