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Эдди Хирн рассказал, где может пройти следующий бой Энтони Джошуа
Британец уже проводил поединки на этой арене
Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн в интервью International Boxing News рассказал, где может пройти следующий бой его подопечного Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
"Много всего происходит, приближается, снова О2 с Эй Джеем. Многое предстоит сделать".
Нпомним, что в последнем бою Джошуа проиграл украинцу Александру Усику.
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Источник:XSport.ua
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