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Эдди Хирн: Сейчас Джошуа в Америке, где работает над своей новой командой
Боксер собрал всех, чтобы выбрать себе оппонента
Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) собирает себе новую команду. Слова промоутера приводит Behind The Gloves.
"Сейчас он в Америке, где работает над своей новой командой.
Он собирает всех вместе, а затем мы разберем соперника, и только после этого будет назначена дата боя.
Мы с нетерпением ждем его возвращения."
Напомним, что в своем последнем бою Энтони Джошуа проиграл Александру Усику.
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Источник:XSport.ua
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