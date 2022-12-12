Эдди Хирн: Сейчас Джошуа в Америке, где работает над своей новой командой

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) собирает себе новую команду. Слова промоутера приводит Behind The Gloves.

"Сейчас он в Америке, где работает над своей новой командой.

Он собирает всех вместе, а затем мы разберем соперника, и только после этого будет назначена дата боя.

Мы с нетерпением ждем его возвращения."

Напомним, что в своем последнем бою Энтони Джошуа проиграл Александру Усику.