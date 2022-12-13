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Джошуа: Тайсон Фьюри хорош, но Диллиан Уайт круче в целом

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Джошуа: Тайсон Фьюри хорош, но Диллиан Уайт круче в целом

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Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в интервью British GQ заявил, что Диллиан Уайт (29-3, 19 KO) круче Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Если бы я мог стереть свою память, как в фильме "Люди в черном", где герои используют эту штуковину, то это должен быть Диллиан Уайт. Южный Лондон против северного Лондона. Фьюри хорош, но он парень из Манчестера. Я думаю, что Диллиан круче в целом, но несколько раз он потерпел неудачу".

Напомним, что в первом бою Джошуа и Уайта, Энтони одержал победу нокаутом в 7-м раунде.

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В статье: Энтони Джошуа
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