Тайсон Фьюри: Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница с кем боксировать

Тайсон Фьюри удивлен тому, что Энтони Джошуа не хочет сразиться с ним, ведь "Цыганский король" уже готов к этому противостоянию.

"Я не понимаю, почему этот парень не соберет свою смелость вместе и не примет мой вызов. Джошуа, давай уже драться. Зачем тебе бой с Диллиантом Уайтом?".

"Он уже побеждал Вайта, так что пусть боксирует со мной. Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница", - сказал Фьюри.

Напомним, что в последнем поединке Джошуа потерпел поражение от Александра Усика.