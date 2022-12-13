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Тайсон Фьюри: Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница с кем боксировать

Бокс
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Фьюри вызывает на бой Джошуа

Тайсон Фьюри: Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница с кем боксировать

Фото: The Guardian

Новина українською

Тайсон Фьюри удивлен тому, что Энтони Джошуа не хочет сразиться с ним, ведь "Цыганский король" уже готов к этому противостоянию.

"Я не понимаю, почему этот парень не соберет свою смелость вместе и не примет мой вызов. Джошуа, давай уже драться. Зачем тебе бой с Диллиантом Уайтом?".

"Он уже побеждал Вайта, так что пусть боксирует со мной. Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница", - сказал Фьюри.

Напомним, что в последнем поединке Джошуа потерпел поражение от Александра Усика.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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