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Тайсон Фьюри: Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница с кем боксировать
Фьюри вызывает на бой Джошуа
Фото: The Guardian
Тайсон Фьюри удивлен тому, что Энтони Джошуа не хочет сразиться с ним, ведь "Цыганский король" уже готов к этому противостоянию.
"Я не понимаю, почему этот парень не соберет свою смелость вместе и не примет мой вызов. Джошуа, давай уже драться. Зачем тебе бой с Диллиантом Уайтом?".
"Он уже побеждал Вайта, так что пусть боксирует со мной. Джошуа уже все равно привык проигрывать, какая ему разница", - сказал Фьюри.
Напомним, что в последнем поединке Джошуа потерпел поражение от Александра Усика.
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