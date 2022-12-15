Тайсон Фьюри: Я хочу подраться с Усиком в феврале

Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) рассказал, чего ожидает от боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Никогда никого нельзя недооценивать, но учитывая, где я нахожусь на данный момент в своей жизни и карьере, я хочу достаточно быстро его вынести. Я хочу подраться с ним в феврале, наказать его в науку другим, а затем дать ему реванш и провести бой на "Уэмбли".

Если Ближний Восток сможет организовать это сражение, о чем там говорят уже около года, то они его устроят в конце февраля. Если же у них не получится, то мы устроим бой в Англии на "Уэмбли", потому что я могу это сделать в этой стране без проблем", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.