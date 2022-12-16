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Отец Хэйни: Следующий бой потенциально должен быть с Ломаченко
Ждем
Фото: Твиттер
Отец абсолютного чемпиона Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO) Билл Хейни рассказал в интервью FightHype.com, что соперником американца может стать украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 KO):
"Сейчас мы с ESPN и Бобом Арумом для еще одного поединка. И это сражение потенциально должно быть с Ломаченко, вы знаете…"
Напомним, что в своем последнем бое Хэйни одержал победу над Камбососом.
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