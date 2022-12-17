Промоутер Усика: Контракт на бой с Фьюри почти готов

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, что контракт на бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0- 1;24 КО) почти подписан. Его слова цитирует talkSPORT:

"Мы собрались вместе, и мы почти закончили с контрактом на бой с Тайсоном Фьюри. Нам больше не о чем говорить.

Два тяжелоатлета, лучшие в спорте на сегодняшний день, безоговорочный чемпионский бой в супертяжелом весе – вот что нужно болельщикам.

Скорее всего, это будет не позднее 4 марта, и, скорее всего, он состоится на Ближнем Востоке. Я слышал, что есть и другие варианты, например Лондон или Катар. Но мы нацелены на Саудовскую Аравию, потому что они очень заинтересованы в этом поединке. Саудовская Аравия любит Усика" – сказал он.