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Промоутер Усика: Контракт на бой с Фьюри почти готов
Ждем с нетерпением
Скріншот з трансляції
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, что контракт на бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0- 1;24 КО) почти подписан. Его слова цитирует talkSPORT:
"Мы собрались вместе, и мы почти закончили с контрактом на бой с Тайсоном Фьюри. Нам больше не о чем говорить.
Два тяжелоатлета, лучшие в спорте на сегодняшний день, безоговорочный чемпионский бой в супертяжелом весе – вот что нужно болельщикам.
Скорее всего, это будет не позднее 4 марта, и, скорее всего, он состоится на Ближнем Востоке. Я слышал, что есть и другие варианты, например Лондон или Катар. Но мы нацелены на Саудовскую Аравию, потому что они очень заинтересованы в этом поединке. Саудовская Аравия любит Усика" – сказал он.
Напомним, ранее Джо Джойс
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