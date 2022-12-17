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Усик имеет запасной вариант, если бой против Фьюри сорвется

Бокс
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Усик имеет запасной вариант, если бой против Фьюри сорвется

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) выйдет на ринг против претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа в случае, если поединок против Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) сорвется. Об этом сообщил один из членов команды нашего спортсмена Сергей Лапин. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Думаю, требование WBA к Усику подраться с Даниэлем Дюбуа не помешает организации боя за абсолютное чемпионство между Усиком и Тайсоном Фьюри, который мы все хотим увидеть.

Мы надеемся, что ничего не помешает этому поединку, но возможность сразиться с Дюбуа будет запасным планом на случай, если бой против Фьюри сорвется. Хотя это и не то, что фанаты бокса хотели бы увидеть в 2023 году" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика заявил, что бой против Фьюри почти готов.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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