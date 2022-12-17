Амир Хан: Фьюри на 100% победит Усика

Бывший боксер, британец Амир Хан сделал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александом Усиком (20-0, 13 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Даю 100 процентов, что Фьюри победит Усика. Я имею в виду, что он выше и более мощный. Фьюри побьет любого супертяжеловеса. Этот парень – первый номер. Никто к нему даже не коснется. Остальные находятся на другом уровне. Тайсон Фьюри – самый лучший, если дело касается бокса.

Я считаю, что он другой боец. Фьюри просто особенный. Если вы посмотрите на него, то может показаться, что он не в лучшей форме, но по определенным причинам у него есть сила, мощь, подвижность. У него есть все" – сказал он.