Промоутер Джошуа: Не воспринимайте всерьез хоть одно слово Фьюри

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн советует болельщикам не воспринимать всерьез слова чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует iFL TV:

"Тайсон может потом дать еще одно интервью, в котором скажет, что если не встретится с Джошуа, то будет не удовлетворен своей карьерой.

Если вы воспринимаете серьезно хоть одно его слово – вы дурак. Но Тайсон весел, он шоумен. Надо быть очень тупым, чтобы вместо Джошуа, сражение с которым стоит в 7-10 раз больше денег, боксировать против Джо Джойса.

Сейчас Эй Джей сконцентрирован на следующем поединке, который состоится в марте-апреле, а Фьюри может встретиться с Усиком" – сказал он.