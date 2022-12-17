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Промоутер Джошуа: Не воспринимайте всерьез хоть одно слово Фьюри

Бокс
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Абсолютная правда

Промоутер Джошуа: Не воспринимайте всерьез хоть одно слово Фьюри

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн советует болельщикам не воспринимать всерьез слова чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует iFL TV:

"Тайсон может потом дать еще одно интервью, в котором скажет, что если не встретится с Джошуа, то будет не удовлетворен своей карьерой.

Если вы воспринимаете серьезно хоть одно его слово – вы дурак. Но Тайсон весел, он шоумен. Надо быть очень тупым, чтобы вместо Джошуа, сражение с которым стоит в 7-10 раз больше денег, боксировать против Джо Джойса.

Сейчас Эй Джей сконцентрирован на следующем поединке, который состоится в марте-апреле, а Фьюри может встретиться с Усиком" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика заявил, что бой с Фьюри почти готов.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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