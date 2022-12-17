Майк Тайсон: Один из моих тигров откусил женщине руку

Легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал историю о том, как ему пришло в голову приобрести тигра. Его слова цитирует talkSPORT:

"Парень на черном рынке сказал мне: "Я могу продать тебе маленького тигра за 50 тысяч долларов или большого за 70 тысяч". Я купил малыша.

Мы кормили его из бутылки, и в конце концов он весил 180 кг. Я подумал: "Как мне избавиться от этого урода?"

Ко мне тигры никогда не были агрессивными. Одного с ним мне пришлось отдать из-за того, что он заболел.

Один из моих тигров откусил женщине руку. Она забралась на мою территорию, а тигр ее не знал. На меня хотели подать в суд, но женщина сама забралась на мою территорию. Я увидел, что произошло с ее рукой и дал ей 250 тысяч долларов" – сказал он.