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Майк Тайсон: Один из моих тигров откусил женщине руку
Очень интересная история
фото - talksport.com
Легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал историю о том, как ему пришло в голову приобрести тигра. Его слова цитирует talkSPORT:
"Парень на черном рынке сказал мне: "Я могу продать тебе маленького тигра за 50 тысяч долларов или большого за 70 тысяч". Я купил малыша.
Мы кормили его из бутылки, и в конце концов он весил 180 кг. Я подумал: "Как мне избавиться от этого урода?"
Ко мне тигры никогда не были агрессивными. Одного с ним мне пришлось отдать из-за того, что он заболел.
Один из моих тигров откусил женщине руку. Она забралась на мою территорию, а тигр ее не знал. На меня хотели подать в суд, но женщина сама забралась на мою территорию. Я увидел, что произошло с ее рукой и дал ей 250 тысяч долларов" – сказал он.
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