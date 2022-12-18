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Фьюри-старший об Усике: Никто не знает его в Америке, никто не знает его нигде

Бокс
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Проспись, алкаш

Фьюри-старший об Усике: Никто не знает его в Америке, никто не знает его нигде

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри заявил, что украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) не знают в мире. Его слова цитирует Boxing Social:

"Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное, что мы делаем в месте, в котором живем и которое любим, не правда ли? Главное – наша страна. Нужно здесь все убрать и зачистить, и все хотят сражения с Джошуа. Поэтому я считаю, что в Великобритании и во всем мире бой Тайсона с Джошуа крупнее, чем с Усиком.

Кто знает украинского кролика за пределами Украины? Никто его не знает в Америке, никто не знает его нигде. Джошуа знают по всему миру" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика заявил, что бой против Фьюри почти готов.

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В статье: Александр Усик
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