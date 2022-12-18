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Фьюри-старший об Усике: Никто не знает его в Америке, никто не знает его нигде
Проспись, алкаш
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри заявил, что украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) не знают в мире. Его слова цитирует Boxing Social:
"Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное, что мы делаем в месте, в котором живем и которое любим, не правда ли? Главное – наша страна. Нужно здесь все убрать и зачистить, и все хотят сражения с Джошуа. Поэтому я считаю, что в Великобритании и во всем мире бой Тайсона с Джошуа крупнее, чем с Усиком.
Кто знает украинского кролика за пределами Украины? Никто его не знает в Америке, никто не знает его нигде. Джошуа знают по всему миру" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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