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Майки Гарсия думает о возвращении на ринг

Бокс
(1 голосов)

Пусть хорошо подумает

Майки Гарсия думает о возвращении на ринг

Amanda Westcott / DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Родной брат бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-2; 30 КО) Роберт Гарсия заявил, что легенда размышляет о том, чтобы возобновить карьеру и снова вернуться на ринг.

"Он думает об этом. Действительно думает о возвращении. Последние несколько недель он провел в тренажерном зале" – цитирует слова Роберта BoxingScene.

Отметим, что свой крайний поединок Гарсия провел в октябре 2021 и проиграл испанцу Сандору Мартину раздельным решением судей.

Напомним, что ранее отец Фьюри снова наехал на Усика.

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В статье: Майки Гарсия
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