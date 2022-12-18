Майки Гарсия думает о возвращении на ринг

Родной брат бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-2; 30 КО) Роберт Гарсия заявил, что легенда размышляет о том, чтобы возобновить карьеру и снова вернуться на ринг.

"Он думает об этом. Действительно думает о возвращении. Последние несколько недель он провел в тренажерном зале" – цитирует слова Роберта BoxingScene.

Отметим, что свой крайний поединок Гарсия провел в октябре 2021 и проиграл испанцу Сандору Мартину раздельным решением судей.