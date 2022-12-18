Украинец Выхрист одержал 11-ю победу на профи-ринге

Украинский супертяж Виктор Вихрист (11-0, 7 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в немецком Геппингене наш спортсмен победил американца Франклина Лоуренса (21-4-2, 16 КО).

Поединок длился все 8 раундов. Украинец одержал победу единогласным решением судей. Еще в 5-м раунде Виктор отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить бой.

Это уже 11 победа для Выхриста на профессиональном ринге.