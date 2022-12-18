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Украинец Выхрист одержал 11-ю победу на профи-ринге

Бокс
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Великолепный бой

Украинец Выхрист одержал 11-ю победу на профи-ринге

https://fightnews.info

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Виктор Вихрист (11-0, 7 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в немецком Геппингене наш спортсмен победил американца Франклина Лоуренса (21-4-2, 16 КО).

Поединок длился все 8 раундов. Украинец одержал победу единогласным решением судей. Еще в 5-м раунде Виктор отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить бой.

Это уже 11 победа для Выхриста на профессиональном ринге.

Напомним, что ранее Фьюри-старший снова наехал на Усика.

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В статье: Виктор Выхрист
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