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Шилдс приняла вызов Маршалл на матч-реванш. Бой за звание абсолютной чемпионки мира пройдет в США

Бокс
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16 октября Кларисса победила Саванну единым решением судей

Шилдс приняла вызов Маршалл на матч-реванш. Бой за звание абсолютной чемпионки мира пройдет в США

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс ответила на вызов Саванны Маршалл провести бой-реванш. 16 октября Шилдс победила Маршалл единым решением судей. Американка заявила, что согласна провести повторный бой.

"Бой состоится не в Великобритании, но да, я принимаю ее вызов. Я не знаю, почему она думает, что способна меня перебоксировать. Она не умеет боксировать, у нее просто сильный удар. Единственный способ провести матч-реванш – приехать в США".

Ранее Маршалл заявила, что активировала пункт в контракте про матч-реванш. Шилдс является первой и единственной боксершей, среди женщин и мужчин, который удалось собрать пояса WBA, WBC, IBF и WBO сразу в двух весовых категориях. Кларисса также считается лучшей боксершей в мире pound for pound, по версиям изданий The Ring и ESPN.

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В статье: Бокс Кларесса Шилдс
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