Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри считает, что Джо Джойсу и Энтони Джошуа необходимо провести бой
Но вероятность его проведения мала
Фото: The Guardian
Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что Джо Джойс легко одержал бы победу в поединке с Энтони Джошуа.
"Следует ли Джо Джойсу подраться с Джошуа? Да. Я думаю, он им вытрет пол. Но мы никогда этого не увидим", — сказал Фьюри на YouTube-канале iFL TV.
Напомним, в последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок был завершён в 10-м раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.
Популярное сейчас
- Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие
- Шовковский: Месси все-таки круче Роналду
- Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву
- Фьюри-старший об Усике: Никто не знает его в Америке, никто не знает его нигде
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО