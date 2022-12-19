Тайсон Фьюри считает, что Джо Джойсу и Энтони Джошуа необходимо провести бой

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что Джо Джойс легко одержал бы победу в поединке с Энтони Джошуа.

"Следует ли Джо Джойсу подраться с Джошуа? Да. Я думаю, он им вытрет пол. Но мы никогда этого не увидим", — сказал Фьюри на YouTube-канале iFL TV.

Напомним, в последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок был завершён в 10-м раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.