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Красюк: Команда Усика и все стороны на 100% за проведение боя с Фьюри
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фото - ringside24.com
Бой чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри вполне может состояться. Об этом в интервью Sport.ua рассказал промоутер Александр Красюк.
"По состоянию на сегодняшний день – очень высока. Наверное, самая высокая вероятность, которая существовала за всю историю проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе."
У нас есть Усик, есть К2, команда Усика и все стороны на 100% за проведение этого поединка. У нас есть Тайсон Фьюри, команда Тайсона Фьюри, Queensberry Promotions и Top Rank, которые, как и мы, настроены на проведение этого поединка. У нас практически нет камней преткновения. Мы согласовали сроки проведения и даже возможные локации проведения этого поединка. План А, В и С. И я надеюсь, с Божьей помощью этот поединок может стать реальным", - сказал Красюк.
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