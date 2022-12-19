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Красюк: Команда Усика и все стороны на 100% за проведение боя с Фьюри

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Красюк: Команда Усика и все стороны на 100% за проведение боя с Фьюри

фото - ringside24.com

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Бой чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри вполне может состояться. Об этом в интервью Sport.ua рассказал промоутер Александр Красюк.

"По состоянию на сегодняшний день – очень высока. Наверное, самая высокая вероятность, которая существовала за всю историю проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе."

У нас есть Усик, есть К2, команда Усика и все стороны на 100% за проведение этого поединка. У нас есть Тайсон Фьюри, команда Тайсона Фьюри, Queensberry Promotions и Top Rank, которые, как и мы, настроены на проведение этого поединка. У нас практически нет камней преткновения. Мы согласовали сроки проведения и даже возможные локации проведения этого поединка. План А, В и С. И я надеюсь, с Божьей помощью этот поединок может стать реальным", - сказал Красюк.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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