Красюк: Команда Усика и все стороны на 100% за проведение боя с Фьюри

Бой чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри вполне может состояться. Об этом в интервью Sport.ua рассказал промоутер Александр Красюк.

"По состоянию на сегодняшний день – очень высока. Наверное, самая высокая вероятность, которая существовала за всю историю проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе."

У нас есть Усик, есть К2, команда Усика и все стороны на 100% за проведение этого поединка. У нас есть Тайсон Фьюри, команда Тайсона Фьюри, Queensberry Promotions и Top Rank, которые, как и мы, настроены на проведение этого поединка. У нас практически нет камней преткновения. Мы согласовали сроки проведения и даже возможные локации проведения этого поединка. План А, В и С. И я надеюсь, с Божьей помощью этот поединок может стать реальным", - сказал Красюк.