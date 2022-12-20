Эррол Спенс рассказал, когда вернется в ринг

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и член рейтинга pound-for-pound американец Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) сообщил, что вернётся на ринг в конце весны или в начале лета 2023 года.

"Я собирался объявить о бое через три или четыре дня после аварии, но моё тело начало болеть, поэтому мы с командой решили повременить. Вероятно, это произойдёт в мае или июне. Мне нужно поговорить со своей командой, надеюсь, я буду чувствовать себя на сто процентов", – сказал боец в эфире телеканала Showtime.

Эрролу Спенсу 32 года. В своём последнем бою в апреле он досрочно остановил в десятом раунде кубинца Йордениса Угаса, отобрав у него титул WBA.