Промоутер Беринчика рассказал о бое со Стивенсоном

Промоутер Дениса Беринчика Александр Красюк рассказал о бое своего подопечного с Шакуром Стивенсоном.

"Когда мы приехали на арену, заходили в раздевалку, проходя все секьюрити-процедуры, встретились с Джорджем Уорреном, который как раз вышел к нам. С ним был Боб Арум. Мы обнялись, пообщались, поздравили друг друга с роскошным ивентом и с тем , что мы находимся в организации самого крутого поединка в сверхтяжелом весе в истории бокса, и дальше Боб Арум обратился ко мне: "Я знаю, что сегодня твой парень боксирует. Если он победит, я ему устрою бой с Шакуром Стивенсоном". Я ему сказал: "Боб, побереги своего кубинца, потому что Денис его точно убьет". Боб посмеялся, в общем, была легкая беседа. Я не думаю, что это сейчас обязательно должно быть следующий поединок, Беринчик против Шакура Стивенсона, но дыма без огня не бывает", - заявил функционер.

Ранее Беринчик сам рассказал, что он может провести бой со Стивенсоном.