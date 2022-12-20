  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Беринчика рассказал о бое со Стивенсоном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Беринчика рассказал о бое со Стивенсоном

Бокс
(1 голосов)

Функционер рассказал об организации боя

Промоутер Беринчика рассказал о бое со Стивенсоном

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Дениса Беринчика Александр Красюк рассказал о бое своего подопечного с Шакуром Стивенсоном.

"Когда мы приехали на арену, заходили в раздевалку, проходя все секьюрити-процедуры, встретились с Джорджем Уорреном, который как раз вышел к нам. С ним был Боб Арум. Мы обнялись, пообщались, поздравили друг друга с роскошным ивентом и с тем , что мы находимся в организации самого крутого поединка в сверхтяжелом весе в истории бокса, и дальше Боб Арум обратился ко мне: "Я знаю, что сегодня твой парень боксирует. Если он победит, я ему устрою бой с Шакуром Стивенсоном". Я ему сказал: "Боб, побереги своего кубинца, потому что Денис его точно убьет". Боб посмеялся, в общем, была легкая беседа. Я не думаю, что это сейчас обязательно должно быть следующий поединок, Беринчик против Шакура Стивенсона, но дыма без огня не бывает", - заявил функционер.

Ранее Беринчик сам рассказал, что он может провести бой со Стивенсоном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Беринчик Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде