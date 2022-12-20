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Саулю Альваресу установили статую в его родном городе
Сам боксер посетил это мероприятие
фото - boxingscene.com
Абсолютному чемпиону во втором среднем весе Саулю Альваресу (58-2-2, 39 KO) в городе Гвадалахара (Мексика). В этом городе боксер родился и провел все свое детство. Сам абсолютный чемпион мира во втором среднем весе посетил церемонию и взглянул на свою бронзовую копию.
Canelo Alvarez has been honoured with a life-size statue in his hometown in Mexico… pic.twitter.com/EwGQyoM0d4— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 20, 2022
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