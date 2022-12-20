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Александр Красюк рассказал, где может состоятся бой Усик - Фьюри
Пока есть три варианта
Фото: ringside24.com
Александр Красюк рассказал о возможном месте проведения боя чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
"У нас есть базовый вариант, чтобы бой состоялся на "Уэмбли", в Кардиффе или любом другом месте в Великобритании. Но пока мы работаем на нашего человека, который является лучшим тяжеловесом в мире, мы должны принести ему наибольшую пользу.
Потому мы сейчас работаем над этим. Мы ведем переговоры с тремя странами Ближнего Востока, и у нас все еще есть основной вариант боя в Великобритании.
Так что по худшему сценарию это будет на "Уэмбли" или любом другом большом стадионе в Великобритании.
Любой другой сценарий состоит в том, что сражение состоится на Ближнем Востоке. Крайний срок для проведения боя, который мы согласовываем вместе – 4 марта", – сказал Красюк.
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