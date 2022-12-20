  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Красюк рассказал, где может состоятся бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Красюк рассказал, где может состоятся бой Усик - Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Пока есть три варианта

Александр Красюк рассказал, где может состоятся бой Усик - Фьюри

Фото: ringside24.com

Новина українською

Александр Красюк рассказал о возможном месте проведения боя чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"У нас есть базовый вариант, чтобы бой состоялся на "Уэмбли", в Кардиффе или любом другом месте в Великобритании. Но пока мы работаем на нашего человека, который является лучшим тяжеловесом в мире, мы должны принести ему наибольшую пользу.

Потому мы сейчас работаем над этим. Мы ведем переговоры с тремя странами Ближнего Востока, и у нас все еще есть основной вариант боя в Великобритании.

Так что по худшему сценарию это будет на "Уэмбли" или любом другом большом стадионе в Великобритании.

Любой другой сценарий состоит в том, что сражение состоится на Ближнем Востоке. Крайний срок для проведения боя, который мы согласовываем вместе – 4 марта", – сказал Красюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде