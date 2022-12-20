Александр Красюк рассказал, где может состоятся бой Усик - Фьюри

Александр Красюк рассказал о возможном месте проведения боя чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"У нас есть базовый вариант, чтобы бой состоялся на "Уэмбли", в Кардиффе или любом другом месте в Великобритании. Но пока мы работаем на нашего человека, который является лучшим тяжеловесом в мире, мы должны принести ему наибольшую пользу.

Потому мы сейчас работаем над этим. Мы ведем переговоры с тремя странами Ближнего Востока, и у нас все еще есть основной вариант боя в Великобритании.

Так что по худшему сценарию это будет на "Уэмбли" или любом другом большом стадионе в Великобритании.

Любой другой сценарий состоит в том, что сражение состоится на Ближнем Востоке. Крайний срок для проведения боя, который мы согласовываем вместе – 4 марта", – сказал Красюк.