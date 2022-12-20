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ВИДЕО. Усик показал как готовится к бою с Тайсоном Фьюри
Ждем боя
Фото: Flipboard
Чемпион по версии WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) показал видео с тренировок. Напомним, что украинец готовится к следующему поединку.
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Соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).
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