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ВИДЕО. Усик показал как готовится к бою с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Ждем боя

ВИДЕО. Усик показал как готовится к бою с Тайсоном Фьюри

Фото: Flipboard

Новина українською

Чемпион по версии WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) показал видео с тренировок. Напомним, что украинец готовится к следующему поединку.

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Соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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