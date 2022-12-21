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Арум: Сейчас у нас не решен вопрос по поводу даты и места проведения боя Фьюри - Усик
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Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум рассказал о бое его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО). Слова Арума приводит портал Skysports.com.
"Сейчас у нас не решен вопрос по поводу даты и места проведения боя. Но поединок однозначно состоится, и это произойдет в первом квартале следующего года.
Мы балансируем между парой существенных предложений с Ближнего Востока. Также есть возможность устроить этот бой в Великобритании на Wembley с 95 тысячами зрителей. У бойцов относительно короткая жизнь, и деньги важны. Так что если нам предложат реальную сумму, то нужно будет это рассмотреть. Возможность вернуться на Wembley и сделать бой на глазах у 95 тысяч человек действительно будоражит мою кровь. Это было бы безумие и это великолепно.
Окончательное решение не должно занять много времени. Нам необходимо со всем разобраться. Надеюсь, что это произойдет до конца года".
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