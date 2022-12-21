  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум: Сейчас у нас не решен вопрос по поводу даты и места проведения боя Фьюри - Усик
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум: Сейчас у нас не решен вопрос по поводу даты и места проведения боя Фьюри - Усик

Бокс
(1 голосов)

Ждем

Арум: Сейчас у нас не решен вопрос по поводу даты и места проведения боя Фьюри - Усик

Новина українською

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум рассказал о бое его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО). Слова Арума приводит портал Skysports.com.

"Сейчас у нас не решен вопрос по поводу даты и места проведения боя. Но поединок однозначно состоится, и это произойдет в первом квартале следующего года.

Мы балансируем между парой существенных предложений с Ближнего Востока. Также есть возможность устроить этот бой в Великобритании на Wembley с 95 тысячами зрителей. У бойцов относительно короткая жизнь, и деньги важны. Так что если нам предложат реальную сумму, то нужно будет это рассмотреть. Возможность вернуться на Wembley и сделать бой на глазах у 95 тысяч человек действительно будоражит мою кровь. Это было бы безумие и это великолепно.

Окончательное решение не должно занять много времени. Нам необходимо со всем разобраться. Надеюсь, что это произойдет до конца года".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боб Арум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде